Pico Mónaco: "Mi amor por Pampita sigue intacto"

Pampita y Pico Mónaco conformaban una de las parejas más bellas y populares de la televisión argentina y hasta había planes para una eventual llamada a la cigüeña. Así de bien y enamorados estaban ambos.

Pero hace alrededor de un mes, la relación entre ambos se fue al diablo y más allá de las especulaciones que se tejieron sobre terceros en discordia, no se filtró ningún motivo valedero para el abrupto final del noviazgo.

"No hay terceros en discordia. Somos una pareja súper expuesta, pasa algo y retumba en todos, lados pero como le puede pasar a cualquier pareja. Sinceramente, preferimos resolver todo puertas adentro, espero que me entiendan", decía Pico semanas atrás, sobre el rumor que señalaba a Sol Pérez como la causante de la separación.

Además, también se había corrido el rumor de que el fuerte carácter de la morocha y sus celos constantes habrían desembocado en el hartazgo del ex tenista.

Finalmente, esta semana, Pico habló con revista Hola! y reconoció que sigue enamorado de Pampita: "Carolina me hizo mejor hombre. Mi amor por ella está intacto, espero que podamos supera este mal momento", aseguró. ¿Volverán?

