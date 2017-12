¿Por qué Pampita lloró en la final del "Bailando"?

Este martes terminó el "Bailando 2017" y no sólo fue la despedida para los participantes, sino también para todos los que hacen posible que el programa suceda.





Antes de anunciar a los ganadores del certamen, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para hacer un agradecimiento especial a los jurados del "Bailando" y les otorgó una regalo a cada uno.





Según Diario Show, mientras el conductor del espectáculo daba una pequeña devolución a cada uno de los jurados, Pampita no puedo evitar llorar mientras escuchaba las palabras de agradecimiento de Marcelo.





"En esta pista tengo uno de los recuerdos más lindos que es ese 2008 y eso va a estar siempre en mi corazón. Y estos tres años me permitieron acercarme de vuelta a la gente, recuperar mi carrera, divertirme todas las noches. Y hoy me maquillaba y decía 'bueno yo no se que va a pasar' pero venía con mucha melancolía por que tal vez es la despedida, o tal vez no. Pero disfruté cada noche y cada vez que estuve acá fue tan mágico y ver bailar y ver tanto talento y esta mega producción y este programa que amo ver y he amado hacer así que gracias", dijo la diosa muy conmovida.