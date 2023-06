Prisma, la experiencia Pink Floyd llega a Santa Fe

Sin duda alguna presenciarás la interpretación más emotiva de la música de Pink Floyd. Nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, como asì también joyas de The Piper At the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets o Atom Heart Mother de entre otros; sumado a una excelente puesta en escena con luces videos y efectos que te transportaran a la magia de los increíbles conciertos que los FLOYD hicieron a través de su extensa trayectoria.