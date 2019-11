Qué dijo la China Suárez cuando llegó al país

En su llegada al país luego de confirmar su ruptura con Benjamín Vicuña, Eugenia "la China" Suárez pidió cautela a la prensa, que la esperaba para consultarle sobre su separación.

"Estoy con mis hijas, cuidado con lo que dicen, por favor", pidió ni bien se acercó la cronista de "Implacables" y le mencionó la separación. Suárez dijo que las vacaciones "estuvieran divinas" y que el balance de su año fue "muy bueno a nivel laboral". "Estoy muy contenta por eso", sentenció.

La periodista, entonces, le preguntó sobre el actor y la difícil situación de su padre, tras sufrir un ACV. “¿Con Benja estás hablando por lo que le pasó al padre?", indagó.

Sin perder la paciencia ni la amabilidad , Suárez contestó: “Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso, por favor. Está Magnolia, no me parece”.

"¿Benjamín va a venir?", fue la otra pregunta. Y la China Suárez contó: "Está todo bien. Por supuesto, es el papá. No tengo más nada para decir".