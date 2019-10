Qué dijo Pampita cuando vio las fotos de Luciano Castro

En los últimos días comenzó a circular en WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería fotos de Luciano Castro desnudo. Esas imágenes rápidamente se filtraron en las redes sociales. En Twitter, el nombre del actor rápidamente se convirtió en tendencia. Después llegaron los memes y el tema no tema fue lo más comentado en la web y en los programas de espectáculos.

Pampita no quiso quedarse afuera del gran tema de la semana. En el programa que conduce en NET TV, la la modelo vio las fotos que se viralizaron y no pudo ocultar su sorpresa. "Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. Qué bien que está, qué bárbaro", exclamó la conductora de “Pampita Online”.

Además, que alguien de confianza le reveló que tuvo un affaire con el galán y dio fe de que las imágenes eran reales. "Una amiga pasó por ahí. Le voy a mandar un mensaje con aplausos. La voy a felicitar", comentó.

Castro también rompió el silencio. "Me da pena por mis hijos", dijo el intérprete visiblemente preocupado por la situación.

Su mujer, Sabrina Rojas, dio su opinión en Instagram. “A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus ¿dotes? ¿Talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir 'Gracia Dio' por dejarme comer semejante lomo hace diez años. Alabado sea Castro", posteó.