Qué dijo Sol Pérez ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco

Ardohain habló con el ciclo del Trece y esto dijo: "Me imaginé que me lo iba a preguntar. Y la respuesta es que no tengo nada que contarles. Me voy a mantener así, es lo único que les puedo decir".





Ante la insistencia sobre cómo estaba su relación con Mónaco, contestó: "No quiero hacer ningún comentario y espero que lo respeten".





A quien mencionan como la tercera en discordia es a Sol Pérez, una de las chicas del momento en la farándula local. Hablamos con ella y este es su descargo.





"Te puedo decir que no tengo nada que ver con Pico, ni entre la relación de ellos dos. El único contacto que tengo con Pico es cuando voy al programa por una moneda. Es un hola y chau, y lo que se ve al aire", dijo Sol.





Embed Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 1:22 PST





Agregó: "Cuando llego, están haciendo el programa y cuando me voy, se están despidiendo. Es una boludez vincularme con alguien que no tengo contacto. Nunca compartí nada más que lo que se ve al aire. No tengo mensajes por ninguna red social, no hablo por WhatsApp ni tengo su número. Es una locura total".





Para completar, Pérez subrayó: "Me parece que tienen que preguntarle a los protagonistas por qué se pelean y no meterme a mí que no tengo nada que ver. Quedo como la tercera en discordia en una pareja y no me gusta ese lugar"