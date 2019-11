Qué le dijo Axel a Patricia Sosa tras la denuncia por acoso sexual

Durante los últimos días, el popular cantante Axel estuvo en el centro de la polémica por varias situaciones: primero, lo ocurrido con Tini Stoessel en un evento en Madrid

Tras ello, la periodista Paula Galloni acusó al artista por el mal momento que le hizo pasar durante una entrevista, y una joven de Cipoletti lo denunció formalmente de abuso sexual.

A partir de allí, el cantante suspendió las fechas de los recitales que tenía programada. Con respecto a lo ocurrido con Tini, Patricia Sosa aclaró en diálogo con Polino Auténtico, por Radio Mitre, acerca de su actitud.

“Tini estaba muy cansada, hacía mucho calor en ese lugar. Ella estaba normal. Axel es de abrazar. Después fuimos a comer, no nos dimos cuenta de nada, nos enteramos dos días después”, indicó.

Y reveló: “Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento”.

“Yo después le mandé un WhatsApp y le puse: ‘¿cómo estás?’ para que me diga a ver qué pasó porque yo no sabía nada. Y no me contestó”, agregó.

En ese sentido, la cantante remarcó la actitud que debería haber tomado Axel con respecto a la sociedad y la Justicia: “Hay que poner la cara, para mí sí. Yo lo llamé, y si me preguntaba a mí qué opino le diría ‘salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo'”.

Y cerró: “La mitad de las adolescentes de este país está enamorada de Axel, entonces tenés que tener una responsabilidad. Tenés que salir y hablar. Si a mí me pide mi opinión, como colega, le diría ‘Anda y presentate’, que vaya y diga ‘Loco, estoy aquí, esto no es verdad'”.

Mitre