Quién es Anthony Rapp, el actor que denunció a Kevin Spacey por acoso sexual

Quien actualmente es parte de la serie Star Trek: Discovery, se ha desempeñado principalmente en el teatro y en diversos roles en cine y televisión. Según su testimonio, el protagonista de House of Cards intentó llevarlo "al terreno sexual" cuando tenía solo 14 años.





Anthony Rapp comenzó su carrera como actor y cantante en 1981 cuando tenía aproximadamente 10 años. Las tablas fueron su principal hogar laboral en obras reconocidas de Broadway, como The little prince and the aviator –montaje basado en El principito– y Precious sons.





Nacido en 1971, el estadounidense fue parte de diversas producciones tanto en el teatro, cine y televisión, pero adquirió mayor reconocimiento a partir de 1996 cuando debutó en Rent. El musical de Broadway le dio el rol de Mark Cohen, a quien interpretó en la adaptación cinematográfica y la gira de 2009.





anthony rapp 1.jpg Anthony Rapp y Adam Pascal en Rent



A sus 46 años, Rapp ha participado en más de 20 obras teatrales, entre las que destacan You're a Good Man, Charlie Brown con el papel de Charlie Brown y, más recientemente, If/Then entre 2014 y 2015, en donde interpretó a Lucas.