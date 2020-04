Quién es Natalia Borges, la nueva novia del Pocho Lavezzi

Natalia Borges, la nueva novia de Ezequiel "Pocho" Lavezzi y con quien pasa los días de aislamiento obligatorio en medio de la pandemia de coronavirus, es una modelo y actriz brasileña de 33 años que fue pareja de uno de los mejores amigos del jugador de fútbol.

La joven es la exesposa del empresario Michael Satsky, de quien se separó en 2017. También fue pareja de Lorenzo Tonetti, dedicado al rubro gastronómico y del fútbol, y también amigo de Lavezzi.

La modelo y el futbolista oriundo de Villa Gobernador Gálvez pasan esta cuarentena en Saint Barth, un destino paradisíaco favorito de ricos y famosos.

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, sí se sabe que pasan el confinamiento en el mismo lugar: publicaron fotos separados, pero usando el mismo gorro. Un guiño para aquellos seguidores atentos.

I came to Saint Barths a month ago for a quick trip and got stuck here because of the “Rona”. And I have to say I’m not mad about it! ✨Corona non ti temo! happy one month