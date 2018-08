Quién es Paulina Mielczarek, la modelo que eligió Jimena Cyrulnik en su última campaña

Paulina Mielczarek fue la modelo que acompañó a Jimena Cyrulnik a las playas de Brasil en la última campaña de la panelista para presentar los nuevos diseños de su marca "Xyrus".

"Conocí a Jimena hace un año cuando ella hizo la búsqueda de una modelo para su marca Xyrus. Ahí nació nuestra amistad. Hicimos varios desfiles y fotos juntas. Este año Jime decidió hacer una campaña junto a mí para justamente demostrar que todos los cuerpos son bellos y que ella diseña para todo tipo de mujeres, no solamente el estandar que nos impone el mercado", comentó la modelo.

"Los diseños son preciosos y esconden los rollitos e imperfecciones que las mujeres quieren esconder, están increíbles. Estoy sorprendida de cómo recibió la gente estas imágenes, pensé que era genial la idea de Jime pero me sorprendió la llegada que tuvo, estoy muy feliz y agradecida como mujer, para mí encontrar un traje de baño que me entre ya era una pesadilla", añadió Paulina.

Y fundamentó: "La mayoría de las marcas que venden talles grandes no tienen onda. Yo tengo 35 años y quiero lucir en la playa y estar cómoda y de moda, no quiero taparme. Como modelo trabajo hace cuatro años y hace seis que llegué a la Argentina".