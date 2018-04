Reapareció Caramelito con una fuerte revelación sobre Maradona

La querida conductora infantil de los 90, Caramelito, reapareció en la televisión y revivió recuerdos de su mejor momento de su carrera cuando comenzó con Nico.





Lo cierto es que Caramelito también recordó una mala experiencia que tuvo con nada más ni nada menos que Diego Maradona





"Era el cumpleaños de Dalma y yo trabajaba en el programa de Nico. Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños, fuimos con una cámara como para hacer una nota y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir", recordó en el programa Peatonal.





"Fue un horror. Una semana después vino Claudia a Telefe con una foto de la nena abrazada conmigo y ella había puesto 'te quiero'. Fue en el 96, me llamó al celular directamente él y por supuesto que le dije que no", agregó.





Luego contó que recibió un llamado intimidatorio: "Después me llamó otra persona, siempre andaba con personas que le rodeaban, y me dijo cómo '¿cómo le vas a decir que no? A él nunca se le dice que no'. Yo nunca lo conté, pero me parece un horror".





Por último apuntó contra Villafañe: "Claudia soportó todo por Maradona. Parece que todo se le perdona porque jugaba bien al fútbol"





MinutoUno