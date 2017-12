Revelan los verdaderos motivos de la pelea entre Pico y Pampita

La crisis entre Carolina "Pampita" Ardohain y Juan "Pico" Mónaco sorprendió a propios y extraños. Es que la pareja se veía muy bien, con convivencia y planes a futuro. Entre las situaciones que habrían provocado problemas entre ellos, estaría la mascota de Pico que no sería del agrado de Pampita





Por otro lado se habla de "ahogo" en la pareja, siendo que la modelo estaría muy encima de cada actividad que realiza su pareja. Por otro lado se supo que ya hay eventos para los que ambos fueron contratados en Punta del Este y un viaje con amigos de ella a México para celebrar su cumpleaños.





Además, a la salida de la final del Bailando, ella habló sobre los románticos posteos que él le dedicó en Instagram mientras ella estaba al aire.





Los verdaderos motivos de la separación Pico y Pampita



Ante la consulta del notero de "Los ángeles de la mañana" sobre esta actitud del extenista en medio de la crisis.





"Me lo guardo lo que me produce, no quiero hacer comentarios", comentó.





"Pico la está remando", agregó el cronista. Y ella, con una leve sonrisa contestó: "Se agradece el gesto, por supuesto. Me parece que es la persona que más sabe cómo me esforcé este año trabajando hasta altas horas de la noche, levantándome temprano para hacer el otro programa y tratando de hacer bien los dos".