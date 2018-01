Revelo un secreto sobre la pelea entre la China y Gimena

Los años de amistad de Nico Vázquez y Gimena Accardi con la China Suárez llegaron a su final a mediados de 2017, luego de que el matrimonio de actores sintiera que la mujer de Benjamín Vicuña no los acompañó en el peor momento de sus vidas.





"La China se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", reveló Gimena en nota con Intrusos, confirmando el rumor de distanciamiento con Suárez.





Automáticamente, Paula Chaves intentó mediar para que sus amigas se reconcilien. Pero no tuvo éxito, por el momento. Este viernes, en nota con Los Ángeles de la Mañana, la modelo y conductora fue consultada por el tema y volvió a manifestar su deseo de que la China y Gimena se acerquen.





"Con la China y Gime nos conocemos hace cinco años y nos hicimos muy amigas. Con la China, puntualmente, fuimos mamá al mismo tiempo. Rufi y Oli son muy amigas, entonces, fuimos construyendo una linda relación. Euge es muy buena amiga conmigo, me ayudó mucho cuando perdí el embarazo, estuvo al lado mío. También estuvo Gime, todas mis amigas estuvieron. Pero obviamente, a mí me pone mal que ellas se peleen y que se haga público porque todo el mundo empieza a opinar y a decir cosas que no son. Es un tema privado de ellas", dijo Paula, sin dar detalles del delicado conflicto.





Y agregó: "¿Si intenté mediar? Sí, obviamente. Pero es un tema de ellas, ya son grandes. Me parece que estaría bueno que lo hablen ellas y cara a cara. Porque, a veces, por el teléfono... La tecnología llegó para arruinar relaciones, llegó para arruinar amistades, todo. Lo que uno dice en un mensaje de texto no es realmente lo que uno quiere expresar. Mil veces te pasa que te enojás porque te llega un WhatsApp y la otra persona te dice 'no lo quise poner en ese tono'. Se presta a malinterpretar cosas. Así que me parece que una relación de tantos años se merece una charla", finalizó Chaves, visiblemente apenada por el distanciamiento de sus amigas.