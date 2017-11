Romina Malaspina: "Cuando tenía diez años quisieron secuestrarme y abusar de mí"

La ex participante de Gran Hermano 2015, Romina Malaspina, recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida, cuando dos hombres intentaron secuestrarla para abusar de ella, cuando tenía tan solo diez años.

"¿Sufriste acoso sexual?", le preguntó Ulises Jaitt a la modelo en su programa El show del espectáculo y ella respondió: "Sí, a los diez años".

Luego, recordó el episodio: "Yo estaba andando en bicicleta y vinieron dos hombres, me quisieron secuestrar. Me agarraron y me llevaron a una casa. En ese momento justo pasó una señora y me ayudó", dijo y agregó que entendía que la intención de ellos era abusar de ella.

"Fue feo, además yo era muy chiquita, fue muy traumático. Era chica y en ese tiempo no había secuestros. Fue horrible, me acuerdo de todo", continuó.

Al ser consultada sobre si de más grande le había tocado vivir alguna situación de abuso en el ámbito laboral, dijo que no, pero que sabe que a otras chicas sí les había pasado y dio un ejemplo.

"A los 13 empecé a desfilar y había productores que te decían que te hacían famosas, yo me daba cuenta que eran vivos que se llevaban a chicas a la casa. Tengo una conocida que fue y el flaco la quiso violar. Yo siempre estuve acompañada por mi mamá y le mostraba todo. Tampoco me encontraba con alguien que no conociera. Hoy las chicas tienen la ilusión de trabajar y caen, es peligroso", cerró.

