Ruggeri contó su padecimiento en la mesa de Mirtha Legrand

Oscar Ruggeri ya se convirtió en un personaje de la televisión. Lejos de la opinión calificada sobre el fútbol, el Cabezón se volvió en una atracción humorística por la forma en la que narra sus anécdotas. Por eso es un ícono del programa "90 minutos de fútbol" que conduce Sebastián Vignolo por Fox Sports.

Ruggeri en el aire se puso un caramelo en la boca y Vignolo no se lo dejó pasar, no sólo por no convidar a sus compañeros sino porque lo degustó con la boca abierta. Y el episodio despertó el recuerdo del ex capitán del seleccionado argentino cuando tuvo que asistir a la mesa de Mirtha Legrand. “De Mirtha no se puede comer, el que se sienta al lado de ella...”, dijo generando el suspenso. “Yo fui dos veces, me sentó a la izquierda. Cada vez que iba a comer, me hablaba. ¿Sabés el sándwich que me comí en la esquina cuando salí? No, de verdad. Tres horas estuve, no comí”, narró, desatando las carcajadas de sus compañeros.

Ruggeri criticó así los inoportunos momentos que elige la conductora para formular las preguntas. “Hacés así –gesticulando como si levantara el tenedor–, en el momento en el que te metés la comida en la boca, te pregunta a vos. Ella te espera, te espera. Sí, claro. ¿Y cómo mierda hablás? Están los cámaras, toda la gente. Y todos mirándote así”, completó con el gesto de una mirada fija e intimidante.

Embed PARA NO PARAR DE REÍRSE: LAS ANÉCDOTAS DE RUGGERI EN LA MESA DE MIRTHA #90MinutosFOX - ¿Cómo se portó el Cabezón en los almuerzos de Legrand? pic.twitter.com/S7pj4YRECe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 6, 2019

Pero el Cabezón fue por más en la descripción de las incomodidades. “Pasaban los platos y decía, ‘qué buena comida, parece toda dibujada’. Pero también por ahí te ponen cosas que no las podés agarrar. Las tocás un poquito con el tenedor para ver qué es”.

Pero de golpe Ruggeri interrumpió su relato para aludir al caramelo del inicio del debate para rematar: “Me quedó un pedacito pegado”. Lo que fue otro momento de hilaridad para Vignolo y los demás panelistas deportivos.