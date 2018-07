Se filtró el apodo despectivo que usa Nicole en sus audios para referirse a Viciconte

Nicole Neumann le habría puesto un sobrenombre despectivo a Mica Viciconte con el cual se referiría a ella en los audios en los que defenestra a la actual pareja de Fabián Cubero. Sigue la polémica.le habría puesto un sobrenombre despectivo acon el cual se referiría a ella en los audios en los que defenestra a la actual pareja de





Ivana Figueiras, amiga de Cubero y archienemiga de Nicole, mandó al frente a la modelo y panelista de Vero Lozano en una nota con "Intrusos" (América TV).





Ivana no quería hablar del tema y se excusó diciendo que "de la falsa vegana no hablo. La verdad es que los audios no me sorprenden. La gente agresiva no me interesa. En general hay gente que es de la lengua para fuera: 'la mejor madre, la mejor esto...'. Las cosas de a poco salen a la luz".

Mica Viciconte volvió a pegarle a Nicole Neumann







"Si hay algo que no me interesa es esa persona. Es una persona extorsionadora, tengo mensajes gravísimos de ella. ¿Qué podés esperar de una persona así? Es eso. Uno es lo que refleja, ¿no le ves la cara?", arrojó después Figueiras.





Luego desmintió haber sido la persona que difundió los audios y reveló cuál es el apodo de Nicole a Mica: "Es ilógico, ¿por qué voy a traicionar a un amigo? Él me mostró un montón de mensajes no solo contra él, contra mí también y lo mismo con la pareja de Fabián: 'mostra, esto, lo otro'. Pobre, la verdad a mí la gente mala, tóxica, agresiva... afuera. Me da pena''.





''Yo no filtré el audio, pero si en el día de mañana tendría que ayudar a un amigo a que sepa un poco cómo son las cosas lo haría son ningún problema. No quiero hablar de esa mina, me da asco", finalizó Figueiras.