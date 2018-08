Nicole Neumann se encuentra muy bien en pareja con su nuevo novio, Matías Tasín. Este martes, la modelo contó cuánto tiempo estuvo sin sexo desde que se separó de Poroto Cubero.





"Tres meses. Fue por decisión propia. Me costó acomodarme después de once años", aseguró en Morfi, todos a la mesa.





Luego, aclaró entre risas: "Bueno, no digo que me haya acomodado en tres meses. En ese ámbito, me tomó ese tiempo".Además, se animó a responder cuánto importa del 1 al 10, el sexo en su vida. "9,50", contestó.