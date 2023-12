Show internacional: Ketekalles llega a Santa Fe presentando "Antiheroína", su segundo disco

Su primer álbum las posicionó como una de las propuestas más llamativas de la escena músical independiente iberoamericana y con él recorrieron las ciudades más importantes de Europa y Sudamérica.

"Antiheroína” reafirma su propuesta arriesgada y, sin temor, se animan a fusionar estilos como rumba, funk, hip hop, rock, pop y ritmos latinos.

Sobre Antiheroína

La antiheroína es una vividora que no se rinde. Trae música de muchos lugares. Con sus melodías logra tocar al corazón, volver a su centro y llegar hasta su herida. A veces se envenena de ella, pero siempre logra salir porque es una superviviente, sabe que solo necesita confiar y continuar en el intento. No renuncia hasta que un día lo logra, se enciende y comienza a flotar. Desde su vuelo nos mira directamente a los ojos y nos recuerda cómo hacer el pacto con nosotras mismas para amarnos y respetarnos: la valentía la obtenemos cuando nos vulneramos, cuando logramos mirar los ojos de nuestros deseos, ponerlos sobre la mesa y honrarlos para ser libres. Antiheroína no es un ser extraño. Antiheroína somos todas.