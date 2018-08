Silvina Luna tras su reencuentro con El Polaco: "La relación está totalmente terminada y le deseo lo mejor"

El Polaco confirmara, en Instagram, su participación en el "Bailando" junto a Barby Silenzi, Silvina Luna pasó por el ciclo "Incorrectas" y confesó que ya conocía la noticia, pues había estado cara a cara con el cantante, de quien se separara meses atrás luego de vivir un intenso romance. El miércoles, luego de queconfirmara, en Instagram, su participación en eljunto apasó por el cicloy confesó que ya conocía la noticia, pues había estado cara a cara con el cantante, de quien se separara meses atrás luego de vivir un intenso romance.





"Ayer hablamos, nos juntamos y me contó que iba a bailar con Barby Silenzi. No tenía necesidad de contarme porque nuestra historia terminó. Me dice 'por respeto te lo quiero contar', pero no tiene necesidad porque estamos separados", arrancó a contar la modelo.





Luego, Silvina habló de la ruptura con el cantante: "Lo abracé en mi corazón, le agradecí por la experiencia y realmente lo solté. Nos juntamos, me contó eso y me parece bárbaro. Me parece que ella va a dar muy bien con él, es una chica para él. Me parece que es una buena dupla, son parecidos, tienen como algo en común, tienen un estilo. Me parece que les puede ir bien".

Tras el programa, Silvina dialogó con PrimiciasYa.com y expresó: "La relación está totalmente terminada. En el verano nos separamos, me fui de viaje y no nos vimos más. Se dio un encuentro casual y charlamos buena onda como dos ex que terminan en buenas condiciones. Me contó de su año laboral. Lo felicité y le deseé lo mejor, simplemente eso. No hay nada más y cada uno hace su camino".

Por otro lado, Luna habló sobre su incorporación al programa de Moria Casán: "La estoy pasando muy bien, volví hace poco de viaje y estoy a full con el proyecto de la marca de mi ropa que se llama Moon By Silvina Luna. Se venderá por internet en todo el país y países limítrofes con envío a domicilio. Estoy en plena producción de los diseños y estilos. Y recibí la propuesta de sumarme al programa de Moria, ella es súper generosa y todos me recibieron muy bien".