Sin Ley llega a Tribus en una noche cargada de punk rock

Sin Ley se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 23 de octubre. Como bandas invitadas estarán Maleducado y Ruidos Molestos. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

16 de octubre 2025 · 11:22hs
Después de ocho años, Sin Ley, la legendaria banda de punk rock regresa a Santa Fe en el marco del tour nacional “A los chicos de mi barrio”. Como invitados estarán Maleducado y Ruidos Molestos, dos referentes del género. Con más de 35 años de trayectoria, trece discos editados, infinidad de shows en vivo por todo el país y canciones fundamentales para varias generaciones, Sin Ley continúa construyendo su larga historia al ritmo de su verdad. La cita será el jueves 23 a las 20.30 en tribus Club de Arte.

Sobre Sin Ley

Sin Ley se formó en 1988, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Durante sus primeros años la banda (siempre liderada por su cantante y mentor Dudú) registró varios demos y participaciones en compilados. Durante la década del 90' la banda conquistó seguidores más allá de la zona sur del conurbano, publicó sus primeros discos y comenzó a girar por varias provincias.

El cambio de siglo enfrentó a Sin Ley con varios golpes duros. El primero fue la partida al exterior de su guitarrista y principal compositor, Curly Curley. El segundo, y más duro todavía, el fallecimiento del guitarrista Santiago Rossi. Pese a todo, la banda consiguió seguir con su camino, que sumó otro disco de estudio y dos registros en vivo.

La tercera década de Sin Ley estableció una base sólida en su formación y en modo quinteto registraron su último álbum: Delirio Fatal Agitado (2012). Este período los mantuvo girando una y otra vez por todo el país, pero además por naciones vecinass como Chile y Uruguay, y otros no tan cercanas como México.

El 18 de agosto de 2022 lanzan el single "Entre mis plantas" y en el 2025 se embarcan en el tour nacional “A los chicos de mi barrio”.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte
