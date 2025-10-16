Sin Ley se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 23 de octubre. Como bandas invitadas estarán Maleducado y Ruidos Molestos. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Sin Ley llega a Tribus en una noche cargada de punk rock

Después de o cho años, Sin Ley, la legendaria banda de punk rock regresa a Santa Fe en el marco del tour nacional “A los chicos de mi barrio ”. Como invitados estarán Maleducado y Ruidos Molestos, dos referentes del género. Con más de 35 años de trayectoria, trece discos editados, infinidad de shows en vivo por todo el país y canciones fundamentales para varias generaciones, Sin Ley continúa construyendo su larga historia al ritmo de su verdad. La cita será el jueves 23 a las 20.30 en tribus Club de Arte.

Sin Ley se formó en 1988, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Durante sus primeros años la banda (siempre liderada por su cantante y mentor Dudú) registró varios demos y participaciones en compilados. Durante la década del 90' la banda conquistó seguidores más allá de la zona sur del conurbano, publicó sus primeros discos y comenzó a girar por varias provincias.

El cambio de siglo enfrentó a Sin Ley con varios golpes duros. El primero fue la partida al exterior de su guitarrista y principal compositor, Curly Curley. El segundo, y más duro todavía, el fallecimiento del guitarrista Santiago Rossi. Pese a todo, la banda consiguió seguir con su camino, que sumó otro disco de estudio y dos registros en vivo.

La tercera década de Sin Ley estableció una base sólida en su formación y en modo quinteto registraron su último álbum: Delirio Fatal Agitado (2012). Este período los mantuvo girando una y otra vez por todo el país, pero además por naciones vecinass como Chile y Uruguay, y otros no tan cercanas como México.

El 18 de agosto de 2022 lanzan el single "Entre mis plantas" y en el 2025 se embarcan en el tour nacional “A los chicos de mi barrio”.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187