Sol Pérez dejó a Exequiel Palacios

"Yo dije que lo quería y me arrepiento, no lo quiero más. ¡Él tenía las llaves de mi departamento y todo! Igual, no estoy enganchada ni enamorada. Ya le pedí que me las devuelva", aseguró en Los especialistas del show, confirmando la pronta ruptura.





"Ya lo bloqueé a Palacios. Ya estoy charlando con otras personas, arreglando otras cosas. Para mí se terminó, no tengo ganas de quilombo, de todo esto", remató tajante Sol Pérez.