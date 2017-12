Sol Pérez le respondió a la Negra Vernaci: "Qué básica que es"

Sol Pérez fue lapidaria con Elizabeth Vernaci, luego de que la conductora tuviera fuertes dichos contra la chica del tiempo, luego del inconveniente que tuvo la rubia en un evento que fue contratada.

"Qué básica que es agraviándome con eso. Me lo tomo a gracia, esos agravios de 'si mostrás la cola para qué querés que te contrates', cuando una mujer se saca fotos en ropa interior o lo que quieras, no es para nada, es una mujer siendo libre, no puede ser catalogada de nada", disparó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Es que Vernaci se refirió al confuso episodio que protagonizó Sol Pérez durante un evento privado en el cual había sido contratada para conducir y donde finalmente le pidieron que bailara y le cantara el feliz cumpleaños a un hombre. "Cuando te contratan por lo que sos y vendés, no te podés enojar", dijo la Negra.

"Parece que escribe con el culo, empezó con fibrones pero era muy gruesa la letra y no entendían, mejoró. Ahora usa una Bic amarilla y escribe con el orto cartas, varios idiomas, es el culo de Sol Pérez el que escribe", arrancó bromeando la locutora en su programa Black & Toc por Radio con vos.

Luego, se refirió a los dichos de la participante del Bailando por cómo había sido tratada: "Me contratan para hacer la conducción de una fiesta y al final soy como la prostituta del evento no estaría entendiendo", se había quedado la "chica del clima ".



Al respecto, Vernaci opinó: "Nadie dijo su nombre... ¿qué querés que digan? Bajate del poni, dejá el culo un rato afuera, sin culo no sos nadie. Bajate del poni, gordita, de corazón te lo digo, estás surgiendo".



"Me lo tomo a gracia, esos agravios de 'si mostrás la cola para qué querés que te contrates', cuando una mujer se saca fotos en ropa interior o lo que quieras, no es para nada, es una mujer siendo libre, no puede ser catalogada de nada", respondió Sol.

Embed Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 1:49 PST





"Qué básica que es agraviándome con eso, si ella realmente cree eso, pobre, porque tiene un pensamiento muy básico, muy pobre. Yo donde estoy, estoy por un esfuerzo que hice, no por tener un culo, trabajo desde hace mucho tiempo, desde antes de tener un Instagram ", retrucó ante las palabras de Vernaci.





"Yo a ella (Vernaci) no la conozco, no soy su amiga ni quiero, por eso no opino sobre ella, pero tiene que saber que una chica se tiene que poder sacar una foto como quiera sin tener que ser catalogada de ninguna manera. Me quiero poder sacar la foto que quiera, y eso no le da derecho a nadie de que me contrate para una cosa, y después sea otra cosa, esto es lo que ella planteaba. Mi mamá me saca las fotos que subo, yo lo hago de verdad, sin meterme con nadie porque mi familia entiende que soy libre y que hago lo que quiero y lo que siento", cerró.