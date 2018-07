Sophie Turner quiere ser una Vengadora

Podría parecer que ser mutante en la saga 'X-Men' y formar parte del longevo reparto de 'Juego de Tronos' sería razón suficiente como para conformarse profesionalmente; sin embargo, la actriz Sophie Turner quiere seguir sumando más proyectos a gran escala a su curriculum declarando que le gustaría ser parte de la franquicia 'Vengadores'.





Durante una entrevista concedida a Digital Spy, la nueva Jean Gray, ante la pregunta ¿qué vengadores te gustaría conocer en el caso de realizarse el crossover masivo?, contesta: "Es una buena pregunta. ¿Qué héroe de Marvel me gustaría conocer? Iron Man, probablemente, porque es tan rudo. Dios, no sé. A todos ellos. Hay tantos". No obstante, conocer al equipo no es lo suficiente para ella, pues finalmente añade a sus declaraciones: "Quiero ser otro Vengador".





Disney se encuentra a la espera de completar una compra de más de 71 millones de dólares de los activos de cine y televisión de 21st Century Fox, un acuerdo que le daría a Marvel Studios el derecho de integrar a los personajes de 'X-Men' y 'Los cuatro fantásticos' en su compañía. Kevin Feige, presidente de la productora, espera una llamada telefónica con el visto bueno argumentando que "sería bueno tener acceso a toda esa biblioteca".







Fuente: ECartelera