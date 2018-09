Sorpresiva confesión sobre la marihuana

En una entrevista radial, Osvaldo Laport opinó acerca del consumo de marihuana y aseguró: "Fumo habitualmente aunque no cultivo, no he tenido el tiempo físico".





Tras hacer esta inesperada declaración, el actor compartió su punto de vista: "Funciona con excelencia y lo defiendo, sobre todo el uso del cannabis medicinal".





Respecto a este tema, el uruguayo mencionó que de haber sabido los efectos positivos que tiene esta droga frente a diversas enfermedades, "hubiera podido calmar el sufrimiento de mi madre". Teresa, la mamá de Laport, murió tras luchar contra una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). "Hoy tengo amigos con hijos que padecen ELA y lo recomiendo", respaldó.





Además, comparó la legislación de su país natal con la de la Argentina: "Uruguay, por ser un país más pequeño y con una filosofía de vida basada en el respeto, siempre ha primeriado en muchas cosas, como con el tema del aborto que volvió a ser legal en 2012".





El artista que interpreta a Gino, el abuelo de Maite Lanata – un personaje trans de la novela "100 días para enamorarse"- remarcó que "las nuevas generaciones están permitiendo que ésta pueda abrirse a la diversidad sexual y está bueno que las generaciones más viejas podamos interpretar estos personajes" con los que muchas personas se sienten identificadas.





"Me gusta mi personaje porque más allá de su estructura pacata, lucha contra sí mismo porque ama a ese nieto. Siempre he hecho personajes muy transgresores", comentó Osvaldo.





En cuanto a su participación en el programa, el actor confesó que volvió a entusiasmarse ya que había entrado en una especie de rutina debido a que, por lo general, "los libros eran todos iguales". "Me da muchísima alegría estar en un producto adulto y que se le enseñe a una sociedad huérfana de información", concluyó.





