Stand Up en LOA espacio A. G. M.

Nuevos comediantes se suman al circuito santafesino y te harán reír junto a los docentes de stand up: Matías Domínguez y Jairo Mio.

Viernes 6 de diciembre a las 22 h, 25 de mayo 1867, piso 2, Asociación Gremial Médica de Santa Fe.

Actúan:

Nico Ferrero (Esperanza)

Marcela Fogar (Esperanza)

Guille Antonioli (Esperanza)

Boli Marelli (Santa Fe)

Acerca de los comediantes/docentes

Jairo Federico Mio "@Jairoskita" (Paraná)

Estudió stand up con Pablo Molinari, Improvisación con Cristian Albornoz y presentador con Colita Gonzalez. Se dedica, hace tiempo, al humor en redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook y YouTube) pero precisamente al stand up hace más de cinco años, totalizando más de 350 funciones (en Paraná, Santa Fe, Feliciano, Crespo, Victoria, Rosario, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y Madrid). Realizó colaboraciones humorísticas en radio para “Por una cabeza Rock”, “Los Mocosos” y “Somos La Noche” por Radio CNN Santa Fe. Su humor político puede verse en el @PeronismoIntergaláctico. Además es casi Licenciado en Comunicación Social (UNER) solo restándole la Tesis. En septiembre del 2015 se consagró campeón del 2do. Concurso Nacional de Stand Up Sede Litoral y logró también, en la final nacional de dicho concurso, el tercer puesto a mejor comediante del país 2015. Además, participó en el programa Hora De Reír y actuó en el Festival Ciudad Emergente 2016. En 2017 ganó el 2do. puesto en el Festival Nacional del Choripán y el Humor (Córdoba). Además, el Diario UNO de Entre Ríos lo galardonó con el premio al mejor comediante de stand up 2017. En 2018 dictó una charla TEDx contando su historia de vida y la importancia del humor. También, en 2018, grabó para Comedy Central y su monólogo se pudo ver por dicho canal en toda Latinoamérica. En 2019 volvió a ser invitado al festival Ciudad Emergente y recientemente actuó en Santiago de Chile completando su primer gira internacional.

Matías Dominguez (Santo Tomé): Pertenece a la compañía teatral Modus Vivendi, donde descubrió su faceta artística volcada mayormente al humor. Se especializó en clown y Stand up. Participó de festivales teatrales en Argentina, Chile y Perú, lleva más de 200 presentaciones. Realizó un micro de humor “rascando la olla. org” en la pulpo radio nacional. También en el programa de tv “Sin ánimo de polemizar”. Ganador junto a Jairo Mio del concurso nacional de stand up zona litoral. Estudia Licenciatura en Administración en la FCE de la UNL, y espera pegarla con el humor para dejar su trabajo que es un embole. Actualmente, junto a Jairo Mio, es parte de Oh Puesto Stand Up; un dueto humorístico con casi dos años de presencia en los escenarios de la región.

Entradas:

Con reserva $150. En puerta $200.

Reservas al 342 4772828