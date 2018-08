Susana Giménez le dijo a la China Suárez que no le gustó su actuación en la serie sobre Sandro

Sandro, la China Suárez se puso en la piel de Susana Giménez y desde la tira, se intentó recrear la época en que la diva y el cantante protagonizaron juntos la película Tú me enloqueces. En marzo, para el quinto capítulo de la serie sobre la vida de, lase puso en la piel dey desde la tira, se intentó recrear la época en que la diva y el cantante protagonizaron juntos la película Tú me enloqueces.

A casi 5 meses de aquel episodio, cuando todos se pensaba que jamás conoceríamos la opinión de la platinada sobre la actuación de la actriz, Susana se despachó al respecto en una nota para Perfil, en la cual confesó haberle dicho a la China lo que pensó (y piensa), sobre su interpretación.

"Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije: 'Mirá no me gustó'", reveló Susana.

Y agregó: "Decía cosas fuera de época, 'mi amor, mi amor', y yo no había empezado con la televisión. No decía 'mi amor' ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien", concluyó algo molesta.

