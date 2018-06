Susana habló del blooper donde dice que Tinelli "no es querido"

Susana Giménez activó el vivo de su cuenta Instagram y ¿por error? lanzó un comentario fatal contra Marcelo Tinelli que detectaron varios de sus seguidores. activó el vivo de su cuentay ¿por error? lanzó un comentario fatal contraque detectaron varios de sus seguidores.





Premio Martín Fierro de la Gente, del cual fue ganadora el último domingo, galardón elegido por el público. Su afirmó: "no es querido", hablando de su colega. Fue mientras la diva de los teléfonos comentaba los resultados del, del cual fue ganadora el último domingo, galardón elegido por el público. Su afirmó:, hablando de su colega.

Embed Una publicación compartida de Susana Gimenez (@gimenezsuok) el 3 Jun, 2018 a las 8:43 PDT

Esta mañana en "Los Ángeles de la mañana", la querida conductora habló del episodio, aunque minimizó el tema: "Yo no dije que la gente no quería a Marcelo. No lo voy a decir nunca porque es un tipo de un éxito increíble. No sé. Estábamos hablando con mi arquitecto, je, y me preguntó por cuánto había ganado el premio... Y bueno, qué se yo. No quiero hablar".





"¡Yo no quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo... Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando porque no sabe. Qué se yo... ¡Un horror!", cerró Su.

Embed