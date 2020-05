Tenso cruce entre Jorge Rial y Marcela Tauro por el caso Mühlberger

Jorge Rial y Marcela Tauro vivieron un tenso momento durante una entrevista a Juan Roccabruno en el programa Instrusos, quien era recepcionista en la polémica clínica de Rubén Mühlberger.

En un momento, la periodista le consultó al entrevistado por una versión que le había llegado y lanzó al aire: “Te están acusando de haber pasado fondos de él para comprar cosas por Mercado Pago. Hay una imputación”.

El conductor se sorprendió: “¿Es judicial?”. Y Marcela Tauro respondió: “No, no creo que sea judicial todavía”. Y dirigiéndose a Roccabruno, le indicó: “Dicen que te autotransferiste 300 mil pesos desde tu teléfono, dicen que robaste las claves de la clínica”.

Luego, tuvo un lugar un ida y vuelta muy fuerte entre Jorge y Marcela:

Rial: ¿Pero quién lo manda esto?

Tauro: Bueno, un informante mío...

Rial: Pero tenemos que dar los nombres Marcela porque yo doy todos los nombres. Yo lamentablemente no tengo el nombre sino lo daría. ¿Quién es?

Tauro: Yo te lo mandé para que lo vieras. No voy a dar el nombre de mi informante, perdón Jorge pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije.

Rial: Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales, estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante.

Tauro: Hasta ahora la información que te traje no fue mala.

Rial: Yo no digo que sea mala ni buena. Acá estoy viendo que son resúmenes de Mercado Pago, que está todo rechazado. Esto es raro. No importa. Es parte de esta campaña para desviar la atención. Si él tiene algo con la Justicia, él se hará cargo pero no esto y meterse con la sexualidad, etc... Yo estoy hablando con nombres, documentos.