Después de 21 años de relación, y cinco hijos en común (Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra), Dolores Barreiro y Matías Camisani decidieron separarse y dar por terminada su historia de amor. Una de las primeras decisiones de la modelo, que eligió no hablar del tema con los medios, fue pasar sus primeros días de soltería en Nueva York.

Invitada a PH, Podemos Hablar, el ciclo que Andy Kusnetzoff conduce los sábados a la noche por la pantalla de Telefe, la morocha sorprendió con la reacción que tuvo en una de las preguntas de la clásica sección Punto de Encuentro, en la que el conductor tira una consigna y los invitados que se sientan identificados deben pasar al centro y relatar su experiencia.

Andy pidió que avanzaran los que “se llevaban bien con sus ex” y, para sorpresa de todos, Dolores se quedó quiera y no pasó al frente, por lo que enseguida todos especularon con que la relación con Camisani no terminó en el mejor de los términos.

“Dolores, te tengo que hacer una pregunta, leí en todos lados que te separaste…”, arrancó Kusnetzoff, y enseguida se encontró con la explicación de la modelo. “No me acerqué con el tema de los ex porque, la verdad, primero no tengo muchos ex, porque tuve veinte años de amor incondicional, entregado y feliz con el padre de mis hijos, que es Matías”, expresó.

"Bueno, hoy no estamos juntos, pero soy muy agradecida de los años que hemos tenido. No lo considero como ex porque no tengo uno nuevo, así que no me sentí identificada con la consigna. Disculpame ¿Necesitás algo más?”, completó contundente.

Vale recordar que Barreiro y Camisani se conocieron en México en un viaje por trabajo en 1996, y en 2001 tuvieron a Valentino, su primer hijo. La última producción de fotos que hicieron juntos fue en sus vacaciones de invierno de agosto de 2018 para la revista Caras. "La verdad es que no podemos estar más felices con la familia que formamos con Matías”, contó Dolores en aquella oportunidad.