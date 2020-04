Desde el momento en que decidió irse a Esquel a pasar la cuarentena dictada por el gobierno nacional por la pandemia del coronavirus, Marcelo Tinelli quedó en un fuego cruzado de críticas que parten desde diversos sectores, en los que se incluyen varias figuras del Grupo Clarín. Las palabras de Jorge Lanata y Alejandro Borensztein, por ejemplo, fueron las más duras y lo golpearon intensamente.

En una entrevista con Radio La Red, el conductor salió a responderles a todos y puso especial énfasis en la empresa periodística. "Desde que vine a Esquel se dicen muchas mentiras. Con mi familia jamás violamos la cuarentena. Me pareció muy raro este ataque sistemático”, expresó en medio de la extensión del aislamiento obligatorio para prevenir el coronavirus y agregó: "Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto”.

"Que haya llegado un vuelo a Esquel con una valija con medicamentos es verdad. Eran para mí y para mi hija", relató Tinelli por la críticas que recibió en plena cuarentena por coronavirus y volvió a expresar su enojo con Clarín: "El primero que habló de que rompí la cuarentena fue el Grupo Clarín. Después me trataron dos veces de pelotudo. Yo no abandoné nada, además tengo libertad para moverme como periodista”.

tinelli Tinelli, en el ojo de las críticas en plena cuarentena por coronavirus.

"No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. En 2006 me pasó lo mismo. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez lo pongo yo”, aseguró sobre el eslogan popular utilizado por el kirchnerismo.

"Estoy trabajando desde acá todos los días como si estuviera viviendo en Buenos Aires. Tengo la libertad para moverme por todo el país como comunicador. El programa no empieza el 27 de abril por cuestiones lógicas. Será a mediados de mayo y estoy trabajando todos los días para arrancar de la mejor manera. En algún momento voy a tener que volver a Buenos Aires. Sigo las indicaciones de nuestro presidente al pie de la letra. Iré a trabajar cumpliendo la normativa” explicó sobre el futuro de ShowMatch.

Antes de concluir con su descargo volvió a apuntar contra el grupo: "Supongamos que uno puso una vez que rompí la cuarentena. Bueno, puede pasar. Pelotudo un día, pelotudo otro día... siempre del mismo medio. ¡Es permanente el tema!”.