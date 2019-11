Tras las especulaciones, Pablo Lescano rompió el silencio

Todo comenzó con el anuncio de la suspensión de un show de Damas Gratis por "razones de salud" de Pablo Lescano tal como informó la productora Impronta Music. “El show previsto para este sábado 2 de noviembre en el Parque de Lomas (Lomás de Zamora) fue suspendido por razones de salud que le impiden a Pablo Lescano presentarse y brindar dicho show”, informaron desde la compañía.

Pero ahora el artista reapareció en las redes con contundentes y sorpresivos mensajes. "Acá te dormís una siesta y estos giles te velan eh", lanzó Pablito. "Dejen de hablar Giladas manga de LOROS. Nos vemos en el Luna Park. Últimas entradas", añadió para promocionar su último show.

Embed Acá te dormís una siesta y estos giles te velan eh. — Pablo Lescano (@pablitolescano) 6 de noviembre de 2019

Embed Dejen de hablar Giladas manga de LOROS. Nos vemos en el Luna Park. Últimas entradas acá dale click https://t.co/T6zLNQB5cg pic.twitter.com/ezWimczXgE — Pablo Lescano (@pablitolescano) 6 de noviembre de 2019

Vale recordar que, luego de las noticias de su salud, Patita Lescano, asistente de la banda y amigo del músico, publicó un conmovedor mensaje para darle aliento. "Hoy no le quiero hablar a Pablito sino hablarle a Pablo, el que es mi amigo el que siempre se portó de 10 conmigo, el que me ayudó y me dio una re mano y un re lugar al lado de él, amigo espero tu pronta recuperación y que salgas rápido adelante para volver a alegrar a tanta gente que disfruta de tu música, pero lo primero es la salud amigo así que acá estoy cualquier cosa para lo que necesites, vamos Pablo fuerzas que TODO PASA amigo, Dios te bendiga su majestad", escribió en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas surgieron varias versiones sobre adicciones e internas familiares: “De un día para el otro empezó a suspender shows, se fue del programa de Susana Giménez, donde era jurado estable y estaba contratado hasta fin de año, pero pidió a la producción alejarse, porque tenía que rehabilitarse, tiene un problema con las adicciones”, explicó Ángel De Brito en LAM, y agregó: “Ahora nuevamente está en un tratamiento porque sintió que llegó a un tope que no podía cumplir, pero también hay mucha presión sobre los músicos, sobre todo los que son tan exitosos como Pablo Lescano”.

Exitoína.