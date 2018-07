Trascendió el último audio que mandó Pity Alvarez antes de entregarse

La saga de la detención del Cristian Pity Alvarez tras ser acusado de asesinar a balazos a Cristian Díaz , un vecino de Villa Lugano, sumó un nuevo capítulo: trascendió el audio que le mandó a su madre minutos antes de presentarse en la comisaría para luego quedar detenido en el penal de Ezeiza.

"Yo ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía, y me va a pasar a buscar el abogado y me voy a ir para allá", le grabó el cantante por WhatsApp a su mamá, Cristina, horas antes de admitir ante las cámaras que era el asesino de Díaz: "Lo maté, porque era él o yo", dijo.





En el audio, el cantante confiesa, antes de entregarse, que no iba a poder aguantar estar en prisión. "Por un gil, se va terrible artista; no sé dónde va, pero se va", aseguró.

el ultimo audio de pity alvarez



Alvarez está acusado por el crimen de Díaz, un hombre de 36 años que fue asesinado de cuatro disparos en la madrugada del jueves 12 de julio en el complejo Samoré, de Villa Lugano.





Tras el asesinato, el cantante se dio a la fuga junto con su novia y se trasladó hasta el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, para asistir al recital de Ulises Bueno. Allí, lo captaron las cámaras de seguridad y hasta se fotografió con parte del personal del local. Y después de estar 24 horas prófugo, se entregó a la policía.

El exlíder de Viejas Locas está bajo tratamiento psiquiátrico y la semana pasada se quedó sin abogado, ya que Sebastián Queijeiro explicó entonces que renunciaba a la defensa ya que el músico no estaba en condiciones de firmar ningún documento, pero advirtió que seguiría visitándolo debido a que tenía el permiso del Servicio Penitenciario para hacerlo.









El cantante fue procesado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El juez Martín Yadarola, además, ordenó que le brinden al músico tratamientos terapéuticos y "asistencia integral al consumo problemático de sustancias psicoactivas en el que se encuentra inmerso".