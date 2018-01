"Tuvo un infarto": otra dolorosa muerte sacude a la movida tropical

Hace menos de dos semanas, la Movida Tropical sufría la pérdida de uno de sus miembros más emblemáticos: El Chino, de La Nueva Luna. Ahora, hubo otra muerte que conmociona al ambiente. Se trata de Marcelo Bassi, histórico director de Pasión de Sábado.

Hace poco más de una semana, la noticia de la muerte del cantante de La Nueva Luna conmocionada al mundo de la movida tropical, que hoy llora a otro de sus impulsores por una imprevista muerte ocurrida este fin de semana. Es que Marcelo Bassi estuvo más de una década al mando de la dirección de Pasión de Sábado, el programa de América TV que posicionó a ese género musical en otro lugar del espectáculo argentino.





"Una situación sumamente sorpresiva. Quedamos todos que no entendíamos nada. Marcelo dirigió hasta hace seis meses el programa durante más de diez años. Yo me enteré a las 5 de la mañana que me llamó un amigo y no lo podía creer. No me pude dormir en toda la noche. Volvía de una reunión con la familia y se sentía mal cuando llegó a la casa. Tuvo un infarto y falleció", lamentó Pablo Serantoni, compañero del difunto, en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Una persona de 50 años que entrenó y fue al gimnasio toda su vida. Un gran profesional y un gran director. Se había ido hace unos meses porque no podía seguir con nosotros ya que había entrado a trabajar en Fox por el fútbol", detalló.





"Yo había hablado hace unos días porque estaba la posibilidad de que vuelva a dirigir el programa y justamente habíamos hablado para que vuelva el sábado 6 de enero. Es tremendo. Muy sorpresivo y muy triste", concluyó el productor.