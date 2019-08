Un actor reveló que la película de "Breaking Bad" ya está filmada

Desde el año pasado comenzó la avalancha de especulación sobre la posible película de "Breaking Bad", sin embargo, Sony Pictures nunca negó ni confirmó la existencia de la misma.

Son varios los actores que se han pronunciado al respecto, la mayoría mostrando su emoción por el posible proyecto. No obstante, ninguno había sido tan tajante en sus declaraciones como Bob Odenkirk, quien interpreta al corrupto abogado Saul Goodman.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Odenkirk afirmó que el largometraje ya fue filmado y la productora lo mantiene en secreto: "No sé lo que la gente sabe y lo que no. Me cuesta creer que no se sepa que fue grabada. Lo hicieron. Sabes a lo que me refiero, ¿cómo es eso un secreto? Pero lo es. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo en secreto".

Los reportes surgidos en meses recientes no mencionan que el actor esté involucrado en el filme, pues la mayoría se centran en las figuras de Bryan Cranston (Walter White) y Aaron Paul (Jesse Pinkman). Pese a lo anterior, no debemos olvidar que Odenkirk se ha mantenido cercano a la franquicia debido a su participación en Better Call Saul, spin-off en el que posee el papel protagónico.

Embed

Por otra parte, la serie del abogado está bajo la dirección de Vince Gilligan, quien supuestamente también se encargará de la película de Breaking Bad. En definitiva, si alguien sabe lo que realmente está sucediendo es Odenkirk, y de ser cierto, Sony está logrando evitar que se filtre cualquier información sobre la narrativa y personajes que regresarán.

A principios de febrero, Variety informó que el largometraje será toda un realidad. Para sorpresa de algunos, el plan no sería estrenarla en los cines, sino en la plataforma de vídeo en streaming más popular del mundo: Netflix. Posteriormente daría el salto al canal AMC. De acuerdo a los rumores, se trata de una secuela protagonizada por Aaron Paul. Cranston, por su parte, aparecería en algún flashback.