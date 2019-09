Un admirador irrumpió en el programa y le pidió casamiento a Susana

Susana Giménez tuvo una apertura distinta de su programa este domingo, al ser sorprendida por un fanático que le pidió casamiento al aire y hasta le mostró los anillos de compromiso. La diva quedó atónita ante la situación y solo atinó a reír aunque, luego de verificar si era real lo que estaba sucediendo, siguió con el programa previsto, sin brindarle mayor atención.

El hombre concurre desde hace bastante tiempo y se presenta todos los domingos al programa de la diva y desde la tribuna le pide a Susana que se case con él, sin lograr una favorable respuesta.

Es por eso que el domingo pasado llevó anillos para hacer el pedido de manera más formal. Pero Susana no quiso saber nada.

"No me voy a casar, ya te dije, no insistas", respondió Susana

Acorde a la época del año, la conductora abría el programa saludando como siempre: "Feliz primavera para todos, hoy me puse un vestido con florcitas". Mientras la conductora hablaba sobre su vestuario, el hombre gritaba desde la tribuna: "Te traje el anillo". Pero Susana no entendía el pedido, por lo que su locutora, Claudia Fasolo, le señaló que le habían traído los anillos para contraer matrimonio.

Al aire, Susana rechazó al pretendiente y muy firme le señaló: "No me voy a casar, ya te dije, no insistas". Pero previendo que Susana no creía en lo que estaba pasando, la locutora le reafirmó: "Trajo un anillo de verdad".

La cara de sorpresa de Susana develó que nada estaba preparado, y la diva preguntó: "¿De oro?" A lo que Fasolo le confirmó: "Me parece que sí".

"No lo puedo creer, te mato", le refirió Susana al hombre, que nuevamente fue rechazado por la conductora en vivo, a pesar de haberle llevado las alianzas, en una muestra de amor completo y absoluto por la diva.

El hombre en cuestión se llama Diego Coppola, es jardinero, tiene un hijo y es amigo de Lorna, la fan número uno de Susana desde hace décadas. Él concurre al programa de la diva todos los domingos y le grita su amor desde la tribuna. Muchas veces ella le responde, aunque siempre se niega a su propuesta de casamiento. Hoy, Coppola fue por más y le llevó las alianzas, pero la diva una vez más le dijo que no.