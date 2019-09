Un nuevo escándalo entre la China Suárez y Pampita, todo por una ¿inocente? foto

Hay una sola cosa que puede doler más que la traición de una pareja: que tu mejor amiga o amigo haga lo mismo. Algo de eso se percibió la madrugada del sábado 31, cuando apareció una foto que generó un escándalo de proporciones entre dos mujeres que, a esta altura, en términos futboleros, protagonizan el verdadero "superclásico" de la farándula: la China y Pampita.

Eugenia la China Suárez fue la gran estrella en la fiesta que se organizó para celebrar el éxito de ATAV, Argentina: tierra de amor y venganza, y el debut de su segunda parte. Llegó al lugar, por supuesto,con su compañero de elenco y de la vida: Benjamín Vicuña.

La actriz subió a Instagram todo tipo de fotos y videos de la gala pero una de ellas hizo un ruido particular. En la imagen se la ve junto a la DJ del evento, nada menos que Puli Demaria, una de las mejores amigas de CarolinaPampita Ardohain, panelista del ciclo Pampita Online. "La reina musical", escribió Euge. Las chicas sonríen ante la cámara, felices ante una pista que bailó cada una de sus canciones. Pero a la mañana siguiente llegaron los reproches...

China Suarez y amiga de Pampita.jpg



En ese momento, Pampita estaba en en otra. Luego de vivir una noche complicada en Ezeiza, llegó a Miami y la pasó genial viendo un recital de los Rolling Stones, cantando todos sus hits a los gritos, bajo la lluvia. ¿Se puede amargar semejante "satisfacción", luego de contemplar en vivo la magia de Mick Jagger? Basta abrir Instagram para recibir un disgusto.

Lo cierto es que Puli se vio obligada a explicarqué fue lo que pasó con la China y aclaró el contexto de la foto que se sacaron. O por lo menos dio su versión.

"A todos los que tan amablemente me están agrediendo en las redes les pido por favor que dejen de hacerlo. Ayer yo fui a poner música en la fiesta de ATAV, fui a trabajar! La China es la mujer de Benjamín, a quien quiero mucho y tengo una relación muy cordial", expresó en una historia de Instagram.

mensaje amiga pampita 1.jpg El mensaje de la amiga de Pampita Instagram.

Y agregó, sobre la China: "Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago, la empujo de la cabina? ¿Eso quieren? Déjense de joder, por favor! A mí, con agresiones, no. Mi relación con Carolina va más allá. Y en todo caso con quien debo hablar es con ella".

Como si todo esto no fuera suficiente, en un tercer texto la DJ deja entrever que todo estopudo haber sido una maniobra de la China para molestar a Pampita.

"Obviamente nunca pude imaginar que la China iba a poner esa foto. no soy su amiga! Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO DE SU INSTAGRAM", remató.

Fiel a su estilo y temperamento, la China Suárez no se quedó callada. Agarró su teléfono y dijo lo suyo. Primero explicó que la foto fue por un acuerdo de cortesía: la empresa que pasó música lo hizo por "canje" y hacía falta mencionarlos en redes sociales. "Vinieron con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención", expresó la pareja de Vicuña.

"El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir (a las redes)", agregó Euge.

mensaje China 1.jpg Los mensjaes de la China. Instagram.

Hasta ahí todotranquilo pero la China decidió acelerar a fondo. "Yo no suelo pedir fotos a famosos @pulidemaria. Bah, una vez me saqué una con Enzo Francescoli. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creía teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?".

¿Algo más? Sí, la China estaba con ganas de hablar y sobre el final dejó una reflexión muy sugestiva. "Y si te trae problemas con el 'público' no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Qué bien se siente esto de no callarse", disparó. ¿La respuesta de Puli? Cerró su cuenta de Instagram.

mensaje China 2.jpg Los mensajes de la China. Instagram.

En el día del Superclásico entre Boca y River, un viejo duelo que volvióa jugarse en las redes sociales. Y en el medio de todo, la mención a Enzo Francescoli! Cabe la duda saber si cuando Pampita vuelva de Miami aceptejugar el segundo tiempo...

A24