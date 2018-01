Una conocida actriz santafesina se sumó a las denuncias contra Tristán

"Él se refiere a mi de una manera peyorativa transfóbica, tratándome en masculino unos meses después cuando sale a promocionar por distintos programas de televisión porteños del espectáculo (el de Jorge Rial, Baby Etchecopar, el de Teto Medina y otros más que no recuerdo). Cada vez que los entrevistadores le mostraban esa escena él se brotaba. Todo el tiempo tratándome en masculino: «un actor santafesino, este chico, este muchacho que me quiso besar», y demás. Él - por Tristán - mezclaba persona con personaje, chiste y discurso antediluviano que tiene graves problemas de percepción de la realidad, un discurso reaccionario y machista".





Asimismo, describió qué sintió al ver las opiniones y el desprecio del actor por televisión: "Yo soy una mujer trans. 'Soy Querelle', así me presento al mundo y la gente me conoce por ese nombre y esa es mi identidad, una figura pública que trabajó con vos como colega y tiene ese trato, me parece aberrante, primitivo, machista, fascista, transfóbico, homofóbico. En un país donde existe una ley de identidad de género , ley de matrimonio igualitario. Siempre se refería a mi como un chiste".





Además, Querelle detalló la comunicación que tuvo con la actriz Rita Pauls después de las denuncias públicas: "Ella se comunicó conmigo este domingo. Yo no sabía nada hasta que leí las noticias. En el momento de la filmación yo no me crucé con ella pero si con María Soldi y con Cecilia Roth, pero yo soy amiga de quien era su novio, Luis Ortega, el director de la ficción, es decir que nos conocemos. Me llamó para comentarme que me nombra a distintos medios que la están llamando, porque la nota que yo había publicado en 2016 en Página 12 ".





Sobre la relación que tenía el elenco con Tristán durante las filmaciones Querelle detalló a UNO Santa Fe : "Si te puedo decir que en el set había un malestar, una mala vibra en relación a él con todo el equipo femenino. Tanto de la parte actoral como la de producción. Las mujeres sabían que ahí había algo que no estaba bien".





Por último, en relación al movimiento 'Time's Up' que comenzaron actrices de Hollywood para denunciar el hostigamiento a las mujeres, Querelle opinó que "es un efecto dominó que es bienvenido porque hay que desenmascarar a estos monstruos. Porque estos tipos no están solos. El discurso machista, homofóbico, transfóbico y lesbofóbico está en todos lados. En este caso es una figura pública que tiene la posibilidad de decirlo al aire".

"Cuando grabamos 'Historia de un Clan' en el año 2015 - que fue en junio cuando fue la primera marcha de Ni Una Menos en todo el país- yo estaba en Buenos Aires grabando esa famosa escena con el personaje de él que era el Coronel. En el momento de su perfomance, en la grabación, en el estudio no hubo ningún tipo de problema. Conmigo, ahí, no pasó nada. Hubo un trato profesional entre un actor, una actriz y todo un equipo de producción que está siendo partícipe de la grabación", comentó la actriz a