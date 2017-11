Una pareja mediática anunció que se casará en el verano

Barby Franco confirmó su casamiento con el abogado Fernando Burlando con una frase muy intrigante.

"Capaz que en el verano hay una gran sorpresa. Por ahí se asienta más el amor", dijo en una entrevista que brindó en la radio La Once Diez.

La diosa dio la primicia desde Punta del Este donde protagoniza el espectáculo Stravaganza, de Flavio Mendoza.

Cuando le preguntaron si pensaban en vestidos elegantes y alianzas, dijo: "Sí, puede ser. Acá (en Uruguay) en el atardecer... La idea es que vengan todos descalzos, todos muy relajados. Es de verdad. Y ojalá que no pase nada (en referencia a las crisis que ya atravesaron)... así que sólo voy a decir que va a pasar en el verano pero no voy a dar fechas ni nada".





Además habló del momento en el que el abogado le propuso matrimonio: "Fue ayer a la noche. Él ya me había propuesto casamiento con anillo en 2015 y le dije 'sí, mi amor... ¡todo bien!', pero después me había agarrado como miedo porque era muy chica. Ese anillo lo perdí haciendo snorkel. Así que ahora no me dio anillo pero me lo va a dar".





Por último, Barby habló sobre la idea de tener hijos: "Ya teníamos ganas. Fuimos a Las Vegas y después de lo que pasó (estuvieron en el medio de una masacre en Estados Unidos) dije que de ahora en más iba a hacer lo que yo quisiera, decir lo que pienso, lo que siento, disfrutar el hoy y el presente porque después de lo que pasamos me di cuenta que la vida es un segundo. Fue tremendo y horrible".