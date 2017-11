Una polémica foto

El cuartetero Ulises Bueno brindó un show en la disco La Morocha este viernes por la noche. Sin embargo, la presencia de Rodrigo "La Hiena" Barrios en el escenario generó muchas críticas por parte de sus seguidores.

"Sale foto con el campeón del mundo. Rodrigo 'Hiena' Barrios. Que lindas palabras que me dijiste al oido, ¡¡gracias campeón!!", escribió Ulises en su cuenta de Instagram personal, y sus seguidores estallaron de furia.

"No Ulises... No podés promover a este tipo. Es un asesino, mató a una chica embarazada por conducir borracho. Es un maldito", publicó una usuaria.

"Campeón del mundo es un maestro rural o una enfermera, no esta lacra de mierda, tanto te cuesta reconocer que te fuiste al pasto?", planteó otro usuario.

A pesar de las duras críticas a Ulises por presentar a Barrios como un "campeón", muchos de los fans del cantante lo defienderon e instaron a los demás a "no entrar a comentar si no les gusta".

Frente al panorama, un usuario, reflexionó: "No puede haber gente tan ciega y nefasta como para defender a este señor. Vos Ulises, ni yo, ni nadie es quien para juzgar, pero todos sabemos que él atroplelló y mató a una chica embarazada y se dio a la fuga. Si a todos ustedes les parece buena persona el sorete mal cagado de 'La Hiena' los felicito... la mayoría de los argentinos son muy egoístas. Como no les pasó tal desgracia en carne propia siguen aplaudiendo y dándole pelota a gente hija de puta como 'La Hiena' Barrios. Yo me solidarizo con la víctima, y a vos flaco (refiriéndose a Ulises) éxitos".

La justicia de Mar del Plata concedió el 9 de febrero de este año la "libertad asistida" a "La Hiena" Barrios, quien cumplía una condena a tres años y siete meses de prisión en el penal de Olmos por el "homicidio culposo" de Yamilia González.

El 24 de enero de 2010 a las 15 Yamilia González, de 20 años, y su madre, esperaban cruzar la avenida Independencia en la intersección con calle Ayacucho cuando Barrios, guiando su camioneta, chocó la parte trasera de un Fiat 147 que atropelló y provocó la muerte de la joven, quien estaba embarazada.

Barrios huyó del lugar y en su trayecto tuvo otro incidente con una camioneta y seis horas después se presentó junto a su abogado en la comisaría primera del centro marplatense.