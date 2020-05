Vanda presenta su nuevo single Humana, en el cuál indaga sobre una temática muy presente entre los seres humanos y al mismo tiempo muchas veces oculta, la ansiedad y los trastornos que derivan de la misma.

"Dedicada a todas las personas que sufren o en algún momento han sufrido de ansiedad, depresión, ataques de pánico u otras situaciones muy difíciles. Les entiendo y les abrazo fuerte", dijo la cantante a la hora de hablar de su nuevo tema, además de agradecer a Nico López Soto y Cristian Giunta por la producción impecable.

Vanda - Humana (lyric video)

El lanzamiento, que se realiza en un contexto tan particular como la cuarentena por la pandemia mundial del COVID-19, cobra un nuevo significado ya que el encierro en la propia mente parece ser mucho más difícil de transitar.

"La falta del aire que siento con cada respiro se convierte en mi vivir"

"La ansiedad se hace grande, me consume, me incomoda, me desgarra..."

En cuanto a lo musical, la artista fusiona esa oscuridad de un profundo sentimiento con el minimalismo del pop electrónico y ciertos elementos renacentistas logrando emocionar con una letra muy personal.

Autores (música y letra):

Vanda Krajcovicova y Valentín Cohan

Intérpretes/Músicos:

Vanda Krajcovicova (voz principal, coros) y Nicolás López Soto (programación de batería, sintetizadores)

Producción y grabación:

Nicolás López Soto en NaturalAudio Producciones, Santa Fe, Argentina

Mezcla y mastering:

Cristian Giunta en NaturalAudio Producciones, Santa Fe, Argentina

Acerca de Vanda

Vanda es una cantautora eslovaca de pop electrónico con un perfil moderno, fresco y que trasmite de forma auténtica su fuerte personalidad. Desde temprana edad ha estado vinculada a la música y su composición fue influenciada por su vida en Eslovaquia, Estados Unidos y Argentina, y por su pasión por viajar. Así llegó a hacer colaboraciones internacionales con otros cantantes, músicos y productores. Ideas creativas, una voz emocional y vigorosas melodías combinadas en su música invitan a la experiencia a través de diferentes estilos dentro del género de pop.