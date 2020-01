Vicky Xipolitakis reveló algo increíble que hace con su ropa

Luciendo un look muy juvenil, con un top rosa Barbie, joggineta con aberturas en los costados y tacos, Vicky Xipolitakis visitó a Verónica Lozano en "Cortá por Lozano" y dejó una gran cantidad de frases desopilantes.

Pero hubo una que desconcertó a la conductora del ciclo de Telefe. Cuando le tocó hablar de su guardarropa, la rubia -más allá de asegurar que no es una compradora compulsiva- resaltó que usa una sola vez la ropa.

“La ropa yo la uso una vez, por eso nunca me alcanza”, reveló con su habitual dejo de inocencia. La reacción de Lozano no se hizo esperar: “Ay, pero no, nena, ¿sólo una vez? ¿Nunca más en la vida?”, y Xipolitakis respondió: “No soy de repetir. Este equipo ya no me lo vas a ver más. Así que mirámelo mucho”.

La conductora, estupefacta por la respuesta, preguntó qué hacía después con esa ropa. Entonces la rubia respondió que donaba mucha ropa. “¿Sabés lo que hice la otra vez? Cumplí un millón de seguidores en Instagram y me fui a la plaza (Libertad) a repartir mi ropa”.