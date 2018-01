Wanda Nara: "Jamás dije nada malo de Susana Giménez"

Wanda Nada compartió una semana en Italia junto a Susana Giménez por la realización de un especial para Telefe, pero al parecer, según comentó en una transmisión en vivo de Instagram, la mediática no quedó conforme con algunos episodios sucedidos durante aquellas jornadas.

"Me querían dar un camarín que es de Susana y no sé, no me gustó. Prefiero este chicuelo. Había otro camarín más grande pero no nos gustó el olor que había y nos vinimos acá", dijo Wanda.

Pero luego de que se difundieran los comentarios que la hermana de Zaira disparó en tono de broma, pero que igualmente fueron tomados de mala manera por algunos fanáticos de la conductora, la mujer de Mauro Icardi salió a hacer su descargo a través de Twitter.

"¡¡Una mentira más... jamás dije nada malo de Susana, a quien quiero y admiro!! Y es una gran amiga, pero si sirve la nota, bienvenida. ¡¡Les hago un favor a los portales que necesitan hablar tanto de mí!! Una mentira no me cambia", escribió la blonda en la red social del pajarito.

Embed Una mentira mas .. jamas dije nada malo de susana a quien quiero y admiro !! Y es una gran amiga pero si sirve la nota bienvenida les hago un favor a los portales q necesitan hablar tanto de mi !! Una mentira no me cambia — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 26 de enero de 2018





Embed