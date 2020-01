Yanina Latorre reveló que un rugbier le "desfiguró la cara"

El crimen de Fernando Báez Sosa y el accionar de los rugbiers es tema de debate en los programas de televisión. Este miércoles, Yanina Latorre sorprendió en "Los ángeles de la mañana" al relatar en primera persona la historia de violencia de la que fue víctima cuando era una adolescente y salía con un joven que practicaba este deporte.

Angel de Brito estaba entrevistando a Federico Bal, que se encontraba en un móvil desde Mar del Plata. El actor trataba de desvincular al rugby con el cobarde hecho de los acusados de asesinar al joven de 19 años. En ese momento fue que Yanina Latorre interrumpió y dijo: “No estoy de acuerdo”.

“Los bautismos que se hacen. Andan en patota. Se hacen los amigos. Son un grupo de personas muy elitistas. Las madres de los pibes rugbiers están preocupadas. Fijate cómo culparon al chico que liberaron anoche”, agregó Latorre.

Y luego, se refirió a su propia experiencia personal al revelar que fue víctima de violencia de género. "Yo tuve un novio rugbier y no la pasé bien. Me desfiguró la cara a trompadas. Y cuando lo dejé, yo salí con un chico a bailar, se apareció en mi casa, lo atravesó por la puerta de vidrio de la casa de mi mamá y terminó internado”, relató Yanina. “Hay rugbier que son amorosos, pero son violentos. Estas cosas en el ambiente del tenis no pasan. No pasa en otros deportes”, concluyó.