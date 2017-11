Zeta Bosio y el regreso de Soda: "El plan de Gustavo era que nos volviéramos a juntar"

Este miércoles, en diálogo con "Perros de la Calle", el ex bajista de Soda Stereo, habló de un posible regreso a los escenarios junto a Charly Alberti y reveló algunas intimidades sobre Gustavo Cerati.

Sometido al cuestionario denominado "Preguntas que están en la fantasía de la gente", Zeta le contó a Andy Kusnetzoff que el tema de juntarse con Benito Cerati, hijo de Gustavo, por el momento es algo que no sucederá: "Por una cuestión generacional creo que no nos juntamos tanto. También por una cosa de respeto. Él está con ganas de hacer lo suyo. Benito está haciendo un camino hermoso, creciendo un montón. Va a ser un artista muy grande", dijo Zeta, aunque luego agregó: "Sé que es una fantasía que tiene la gente. No sé. Yo no digo que no se vaya a dar nunca".

"Sigo con las preguntas de la gente: ¿Si estuviera Gustavo, se volverían a juntar?", quiso saber Andy y Zeta sorprendió: "Obvio. Ese era el plan. Pero lamentablemente.... hubiese sido interesante trabajar en una cosa nueva, buscar una evolución".

El cuestionario continuó: "¿Si quedaron cosas pendientes con Gustavo? Obvio que sí. Eso siempre pasa cuando suceden estos accidentes muy repentinos. Igual llegamos a hablar cosas, pero no sé si llegó él a escucharme".

"Tuvimos oportunidades y fue muy emotivo. Después de algún que otro rencor, la sirvió para volver a sentir esa amistad tan fuerte", recordó Zeta, que más tarde descartó un posible regreso de Soda junto a otro cantante: "No me parece, porque Gustavo no era sólo nuestro cantante". Y aclaró: "Sí me gustaría volver a tocar los temas de Soda con Charly. Eso me encantaría. De hecho cada tanto vamos a la sala y nos ponemos a tocar un poquito".

Mirá y escuchá!

Embed

Embed