Estafa a jubilados: se hacen pasar por empleados de Pami y ofrecen "ampliar los servicios"

Jorgelina Ferreyra, directora de la UGL local, aseguro que "evidentemente alguien tiene datos" de las personas afiliadas, ya que se comunican con ellos o los familiares de los mismos. "Todas las denuncias son de personas de la ciudad de Santa Fe. Les ofrecen mejorar el servicio de la obra social, más sanatorios y mejoras en el servicio de ambulancias por un costo que varía entre los 600 pesos y los 800 pesos", indicó.





Los defraudadores les dicen a sus víctimas que esa cifra será debitada de su jubilación. Para poder realizar es operación, le solicitan un número de cuenta bancaria o el mismo CBU. Desde el Instituto indicaron que algunas estafas han sido concretadas. "No podemos corroborar de que se haya realizado algún débito, pero sí que familiares o los mismos jubilados han entregado el número de cuenta", dijo la titular del Pami a la emisora LT 10.





"Es gravísimo" dijo Ferreyra, y agregó: "Es una estafa. Desde Pami no estamos haciendo ninguna campaña, y no se pide dinero"





La funcionaria nacional indicó que la obra social está tramitando la denuncia a "nivel central", desde Buenos Aires . "Suponemos que las denuncias van a llegar a las fiscalías de Santa Fe", agregó.





Frente a este tipo de situaciones, Ferreyra recordó: "El Pami no pide dinero, no pide datos sensibles como número de cuenta o CBU; nosotros hacemos algunos llamados para programar turnos o algunas cuestiones puntuales pero no se piden datos. Nosotros ya lo tenemos. Les decimos que no entreguen datos de sus familiares y que no acepten ningún tipo de pago".





Ante cualquier duda, desde la Unidad de Gestiòn Local recoemiendan comunicarse a los teléfonos 4555473/472





















La delegación de Pami en Santa Fe recibió más de 50 denuncias de afiliados que aseguran se comunicaron telefónicamente para ofrecerles nuevos servicios. Desde la obra social advierten que "hay personas que se están haciendo pasar por personal de Pami o empleados de sanatorios".