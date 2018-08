"Estamos preocupados y ocupados con la licencia"

La chance de que Unión juegue en 2019 por primera vez un torneo internacional de manera oficial aumenta la expectativa en el pueblo Tatengue. Pero más allá de ir acompañando al equipo en este buen inicio de Superliga, también se presentan en el corto plazo una serie de requisitos que la institución deberá cumplimentar a la hora de afrontar este desafío.





Por eso la semana anterior la dirigencia rojiblanca mantuvo una reunión en Buenos Aires respecto a algunos requerimientos que tendrán que cumplir en breve. Para brindar detalles, el vicepresidente segundo, Emilio Lamas, habló en el programa La Primera de Sol 91.5 y en el inicio reconoció "que nos anoticiamos que se tercerizó el tema de las licencias y vendrá una empresa de Brasil a inspeccionar el estadio y en función de los requerimientos nos van a otorgar o no la licencia".





Más adelante el dirigente expresó que "hasta 2017 lo hacía la AFA a través de Conmebol, si bien AFA sigue estando, quien nos otorgará la licencia para 2019 es esta empresa, nos tiene ocupados y preocupados, las exigencias son superadoras a los equipos que están jugando esta edición, vienen con exigencias totalmente distintas, tuvimos una reunión de Comisión Directiva y nos estamos poniendo al tando, por internet para subir información a una página. El martes que viene habrá una primera inspección y el 13 de setiembre esta gente estará entre 10 y 12 horas en el club haciendo una inspección exhaustiva de las instalaciones".





Más allá de las refacciones que se fueron llevando adelante en esta gestión, Lamas admitió que "muchas cosas del estadio tienen casi 90 años, tiene el desgaste lógico de mucho tiempo si bien se fueron haciendo cosas, tenemos un trabajo arduo por delante para cumplimentar los requerimientos, ellos quieren mejorar el producto si bien estamos en Sudamérica y están lejos de una Champions, año tras año el cachet aumenta, y las exigencias serán más grandes, realmente nos tiene preocupados y ocupados, nos pusimos de acuerdo para tener disponibilidad de empleados y dirigentes trabajando en función de todo lo que nos piden".













Capacidad del estadio

"Teníamos una habilitación municipal de cerca de 27 mil personas, estamos trabajando para conseguir la habilitación permanente, tenemos habilitaciones parciales, nos faltaban planos del estadio, de tribunas viejas que fuimos trabajando y cumplimentando para tener una habilitación permanente y estable, a partir de ahí Conmebol establece parámetros para cada una de las fases, vamos a ver hasta donde nos da el estadio; la mínima son de 10 mil personas para jugar la primera fase.





Vestuarios

"En todas las comunicaciones por mail y la charla que recibimos no fueron específicos, fueron a lo global, habrá que reacomodar algunas cuestiones, ampliar el vestuario del antidoping, un espacio mayor al que Unión tiene, duchas y sanitarios en el vestuario visitante, esperemos que venga el 28 la gente de AFA que nos marcarán cuestiones antes del 13 cuando sea la visita de la empresa brasileña".





Iluminación

"Es un tema complicado, está trabajando Oscar Contingiani para poner en Cándido Pujato luces nuevas, cuando comentábamos eso nos dijeron que no nos apuremos, en Paraguay un club estaba por hacer una inversión de 1,5 millones de dólares y nos dijeron que no nos apuremos, las torres tienen más de 40 años, no hay planos que nos permitan ver la profundidad de las torres, ponerle un travesaño de punta a punta, es un trabajo de ingenieros, con esta iluminación es regular, hay que mejorarla".





Prensa

"Conmebol exige una conferencia de prensa, el salón de prensa de Unión tiene muy buen audio, Nicolás (Rucci) lo tiene 10 puntos, a lo sumo nos pedirán más espacio, si en la zona mixta nos pueden pedir mayor espacio, que el caminar sea más seguro, que esa zona esté protegida".

Más adelante, agregó: "Conmebol organizará todo, estandarizó cada uno de los partidos con 8 cámaras, 5 del lado oficial, dos detrás de los arcos y una enfrente. Hay que acomodarse a eso".