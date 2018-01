"Estarán los mejores del mundo"

A una semana de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, la expectativa comienza a ser mayor. Es que la primera fecha del circuito mundial de la Fina se pondrá en marcha el próximo domingo 4 de febrero desde la 9.30 en la costanera Este de nuestra capital.





Si bien hubo algunos cambios de último momento, se bajaron dos nadadores, el brasileño Matheus Evangelista y el francés Edouard Lehoux quienes fueron reemplazados por los argentinos José Ignacio Ravagna y Daira Marín, la presencia de los mejores está garantizada.





"Desde que nosotros formamos parte del Comité Organizador, que arrancamos allá por 1987, cuando se reeditó de la mano de Carlos Larriera, nunca más dejó de hacerse como tal. En 2015, no se hizo puntable por el tema de la falta divisas; en 2016, por la emergencia hídrica, Prefectura determinó que no halla actividad náutica y deportiva, y tuvimos que interrumpirla", señaló el doctor Marcelo Micocci, director de la prueba.





El dirigente expresó que "En 2017 hemos tenido una muy linda edición con un ganador argentino como Damián Blaum, y este año, con la maratón ya consolidada, con el contrato Fina en julio pasado por 4 años más, como fecha puntable del calendario internacional, tenemos una gran tranquilidad, para trabajar en traer los mejores nadadores, y organizar la fiesta del río".





Sobre los deportistas que han asegurado su participación expresó que "La competencia tendrá 26 participantes, 15 caballeros y 11 mujeres, 9 países representados, y por primera vez tendremos un nadador ecuatoriano. Estarán como siempre los europeos, con los italianos, los franceses y los rusos, asi que lo mejor de las aguas abiertas estarán en la Santa Fe-Coronda"





El doctor Micocci, agregó que "Estará presente el macedonio Pop Acev quien junto a nuestro Guillermo Bértola son los número uno de las aguas abiertas. A ello hay que sumarle las mujeres, que como Bárbara Pozzonbon de Italia y campeona del mundo, buscarán ser protagonistas. Y después los top ten de la especialidad estarán en esta primera fecha puntable del calendario Fina"





Sin imcompatibilidad

La 44° Maratón Santa Fe-Coronda será la única fecha puntable en territorio argentino que formará parte del circuito Fina, tanto en carrera corta como en largo aliento.





Sobre este particular, Micocci, consideró que "Los nadadores siguen apostando a las pruebas de larga aliento, porque no se contradicen con los distancia corta. Hay nadadores que si quieran participar de los 10km no lo pueden hacer porque no tienen el acondicionamiento físico porque se nada unas dos horas de promedio, y el que lo hace en las de largo aliento, ocho horas, no tiene chances en la corta, porque trabajan en la resistencia y menos en velocidad".





"No hay contradicción entre los circuitos, son paralelos, pero el de 10km sí tiene el toque olímpico que le da un perfil distintivo", fue contudente el dirigente santafesino.





"La gente sigue respondiendo por la competencia, el año pasado en la largada y en la llegada hubo mucho público. En el río hubo una gran cantidad de embarcaciones, que con el tema del viento sur que se largó, hubo que tomar medidas, pero el público le sigue interesando esta competencia", confió el responsable del comité organizador.









Cuestión de estado

El interés y la expectativa no han variado con los años, y el apoyo gubernamental ha sido clave, y en función de ello, Micocci, sostuvo que "El evento ha sido tomado por los gobiernos, provincial y municipales, como una cuestión de estado. Se sostiene el evento, lo apoyan desde todo punto de vista, con prescindencia de que tengamos un campeón del mundo. Con esa politica de insistencia y de sostenimiento de la competencia, volvereremos a tener los campeones del mundo que hemos tenido anteriormente".





Finalmente, se refirió a un tema muy importante, que es la atención a las indicaciones de la autoridad en el río y los cuidados que hay que tener, al comentar que "Estamos trabajando codo a codo con la gente de la Prefectura Naval Argentina , porque el fin de semana habrá muchas embarcaciones, y necesitamos que la gente sea responsable, y acate las indicaciones que se le dan. A ello hay que sumarle el trabajo con las áreas de ambientes y recursos naturales, porque al río seguro, hay que sumarle el ambiente seguro, para que el impacto ambiental sea lo menos posible".









Los 26 protagonistas

15 caballeros: Damián Blaum (Argentina), Guillermo Bértola (Argentina), Luciano Nicolás Segurado (Argentina), Aquiles Balaudo (Argentina), Matías Díaz (Argentina), Emanuel Brondo (Argentina), Alexander Studzinski ( Alemania ), Santiago Enderica (Ecuador), Edoardo Stochino (Italia), Saleh Mohammad (Siria), Aleksandar Olievski (Macedonia), Evgenij Pop Acev (Macedonia) y José Ignacio Ravagna (Argentina).





11 mujeres: Vanesa García (Argentina), Cecilia Biagioli (Argentina), Romina Imwinkelried (Argentina), Erika Yenssen (Argentina), Bárbara Pozzobon (Italia), Ilaria Raimondi (Italia), Alice Franco (Italia), Daria Kilik (Rusia), Anna Mankevich (Rusia), Pilar Geijo (Argentina) y Daira Marín (Argentina).