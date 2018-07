"Estos partidos nos sirven para ajustar la idea del técnico"

Los días transcurren, la pretemporada avanza, los amistosos cada vez serán más seguidos, aunque muchos tienen un carácter oficial y se acerca el primer duelo ante San Pablo por la Copa Sudamericana.

En ese marco, por el momento el DT Eduardo Domínguez cuenta con el arquero Leonardo Burián como única cara nueva, mientras espera más refuerzos y la clarificación de renovaciones de jugadores que considera importante en su estructura.

El golero, que viene de un gran año con Godoy Cruz, visitó los estudios de Sol 91.5 para conversar en el programa La Voz del Sabalero y en el inicio de la charla se refirió al partido que disputaron por Copa Santa Fe frente a Ex-Alumnos: "Antes del partido ellos entraron al vestuario para sacarse fotos, nos llamó la atención, lo disfrutaron mucho, nosotros también tratamos de tomarlo en serio, lo del gesto de donarle el premio a ellos fue espontáneo, no sabía yo incluso que había dinero, se planteó una vez finalizado el partido porque ellos hacen un esfuerzo muy grande".

La temporada llegó a su fin y prácticamente días después se conocía la información de que no seguiría en Mendoza. A la par, las negociaciones para extender el vínculo con Alexander Domínguez quedaban truncas, con lo cual su llegada a Colón se dio casi que al instante. Al respecto, el charrúa recordó que "Godoy Cruz me hizo una oferta pero mi idea fue más allá, fue personal, cuestiones que venían desde hace tiempo, decidí no seguir, cambiar de aire, me habían hablado hace un tiempo de Colón, es un desafio que tengo y por eso opté por venir a Santa Fe".