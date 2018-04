"Estoy con bronca porque teníamos tres puntos y nos quedamos con uno"

El empate sin dudas que dejó un sabor amargo dado que Unión tenía en el bolsillo el triunfo ante San Martín de San Juan y la chance de clasificar momentáneamente a la Copa Libertadores. Pero el gol de Claudio Spinelli lo privó de esa chance y hoy el Tate se ubica 7ª en zona de Sudamericana con 35 puntos.





Por ello y más allá de la bronca, Leonardo Madelón habló en conferencia de prensa y destacó lo hecho por el equipo haciendo un balance general de las 21 fechas que se llevan disputadas haciendo hincapié en la cosecha de puntos.









Para luego agregar "Por un lado contento porque el pibe Gallegos debuta y hace el gol, pero está claro que el empate duele porque estábamos entrando en la parte de arriba de la tabla. De todos modos nos mantenemos en una buena posición, pero obviamente que sentimos el impacto".









Respecto al balance del partido indicó:" Nosotros jugamos con un rival al que nunca le pudimos ganar, y hoy parecía que era el día. Tiramos 12 córners que no es común en el fútbol, le cabeceamos en algunas ocasiones, pero ellos se defendieron bien. De todos modos, para pelear arriba hay que ser contundentes y no tener errores".





Y agregó: "Estamos invictos como local, algo que hacía mucho que no sucedía, Y nos empataron con dos tiros, al arco, por lo cual debo felicitar a los jugadores porque dejaron todo. Más allá de eso estoy con bronca porque teníamos tres y nos quedamos con uno, pero en el global estamos mucho mejor de lo que pensábamos en el inicio del torneo y debemos valorar eso".





Por último dijo "En este partido te queda el dolor, pero estamos bien posicionado, empataron varios equipos, era el momento para sacar la ventaja, pero la gente no quiere escuchar llantos ni nada, es un punto. Veníamos de ganar dos, la cosecha de puntos es buena, estábamos en zona de Libertadores y ahora de Sudamericana. Pero no hay que mentirle a la gente, al principio pensábamos en engrosar el promedio, y lo hicimos. No obstante está bien que el hincha exija y que se vaya dolido, por que el objetivo era quedar entre los cuatro o cinco primeros".



















"Fue un partido difícil pero considero que hicimos las cosas para ganar. No fue que lo avasallamos, ni le entramos por todos lados, pero Unión fue el mas ambicioso de los dos. En el primer tiempo nos faltó claridad y en el segundo estuvimos mejor", comenzó diciendo el DT.