El pasado viernes un nuevo incidente se sumó a la lista de agresiones que vienen sufriendo las militantes de Juntas y a la Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Un grupo de adolescentes de la agrupación se encontraba practicando percusión en la plaza San Martín, cuando un hombre mayor de edad que estaba paseando a su perro comenzó a insultarlas e interrumpir su espacio grupal con actitud violenta.





Al respecto, el autor de las agresiones verbales sostiene lo siguiente:

"Hola, soy Martín Canavesio. Quiero pedir DISCULPAS a las personas que se sintieron afectadas por mi accionar el viernes en plaza San Martín y DISCULPAS PÚBLICAS a quienes pudieron haberse sentido ofendido. Estoy profundamente arrepentido y destruido, no es lo que pienso, no soy así, tampoco me justifico pero pasa que andaba en un mal día con muchos problemas y la verdad me puse mal. Discúlpenme por favor el error, nunca pensé que iba a pasar esto, respeto los pensamientos, no soy violento ni tengo antecedentes. Rechazo la violencia de los dos lados, no tengo mala intención, todo esto me está matando y lo que más me parte el alma es que hace daño a la gente que está conmigo...DISCÚLPENME". Martín Canavesio. DNI 29.095.247.